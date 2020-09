Da Mongrando un sostegno per la ricostruzione di Beirut

Anche da Mongrando un sostegno per Beirut. Lunedì scorso, in totale accordo, la Giunta del comune ha deciso di contribuire simbolicamente, con una piccola somma, alla ricostruzione della città recentemente colpita dall'esplosione di agosto 2020. "Abbiamo deciso di aiutare AVSI - Organizzazione no profit, non governativa ed i suoi collaboratori perché il Libano e più specificatamente Beirut ci tocca da vicino" spiegano il sindaco Antonio Filoni e l'assessore Luisa Nasso. La "capo Missione" è la dottoressa Marina Molino Lova, così come gli altri dipendenti di AVSI sono biellesi, grazie ad Edoardo Tagliani e Marco Perini per il lavoro svolto. Ecco perché abbiamo guardato a Beirut: i nostri connazionali sono attivamente impegnati nella ricostruzione di case e negozi. Noi potevamo solo dare un piccolo aiuto concreto a tutte queste famiglie che hanno perso tutto durante i recenti fatti di cronaca. Per chi volesse aiutare è tutto scaricabile dal sito AVSI.org così come scaricabili sono i bilanci ed i certificati da enti terzi nazionali ed internazionali. E' sempre il poco fatto da tutti che diventa il molto per tanti".