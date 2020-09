A Castelletto Cervo la scuola è ripartita in giardino

A Castelletto Cervo l'anno scolastico 2020/2021 è cominiciato in giardino.

Lunedì 14 settembre si è svolta la cerimonia di apertura con l'Amministrazione Comunale e gli insegnanti ad accogliere gli alunni della scuola primaria ed i loro genitori nell'aula verde retrostante la palestra.

"Una scelta non casuale quella di ripartire da questo spazio, - si legge sulla pagina Facebook dell'Amministrazione - un giardino che permetterà di fare attività e didattica all'aperto. Il ritorno in classe è sempre una grande emozione e mai come quest'anno così ricca di significato. Un'emozione rivederci e ritrovarci dopo mesi in cui tutti noi siamo stati toccati dall'emergenza sanitaria ancora in corso".

Anche a Castelletto Cervo la riapertura della scuola segna un ritorno alla normalità: "Quest'anno sarà una nuova normalità, - dichiara l'Amministrazione - un nuovo modo di andare a scuola. In questi mesi la priorità è stata lavorare per permettere ai nostri studenti un rientro in classe sereno e sicuro. Abbiamo cercato soluzioni e ripensato gli spazi, sia interni sia esterni. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro di tante persone: dirigente scolastica, insegnanti e tutti i dipendenti comunali. Grazie!

Questo lavoro non si ferma perché la scuola è luogo di conoscenza e uguaglianza, dove si impara a costruire il futuro. Tutti insieme quest'anno, ancora più che in passato, dovremo collaborare affinché questa nuova scuola funzioni bene e in sicurezza. Insieme ce la faremo! Buon anno scolastico a tutti!".