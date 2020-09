Il Piemonte celebra la XIII edizione della Giornata Nazionale sulla SLA

Domenica 20 settembre si celebra la XIII edizione della Giornata Nazionale sulla SLA promossa da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Con l’iniziativa “Un contributo versato con gusto” AISLA metterà a disposizione 12.000 bottiglie di Barbera d’Asti DOCG per raccogliere fondi per “L’Operazione Sollievo” il progetto avviato nel 2013 che ha permesso all’associazione di destinare 650.000 euro di donazioni all’assistenza delle persone con SLA e delle loro famiglie. Le bottiglie possono essere prenotate su negoziosolidaleaisla.it il portale dell’associazione che gestirà le spedizioni in tutta Italia, oppure incontrando i volontari in diverse città il 20 settembre: a Torino (sede di AISLA, via San Massimo, 31) e nei banchetti in piazza di Novara (via fratelli Rosselli, 20), Asti (piazza San Secondo, angolo via Garibaldi), Cuneo (corso Nizza, 30), Villafalletto (CN), davanti alla parrocchia.

A Biella e Vercelli, dove non vi saranno i gazebo in piazza, è inoltre possibile mettersi in contatto con i volontari locali per la consegna delle bottiglie, scrivendo a tralelu@libero.it. Tra i monumenti illuminati di verde nella notte tra sabato 19 e domenica 20 vi saranno la Mole Antonelliana di Torino e la cupola di San Gaudenzio a Novara.

Quest’anno AISLA, in considerazione della particolare situazione sanitaria del Paese, ha scelto di puntare su un “grande banchetto digitale” e di ridurre la tradizionale presenza in piazza dei suoi 300 volontari che nelle precedenti edizioni della Giornata Nazionale sulla SLA erano impegnati con gazebo e banchetti nella distribuzione delle bottiglie nelle strade.

Tuttavia, per dare un segno di speranza e voglia di ripartire, la presenza dei volontari di AISLA nelle piazze sarà comunque confermata in alcune grandi città italiane come Torino, Asti, Novara, Cuneo, Roma, Trieste, Bergamo, Brescia, Piacenza, Modena, Reggio Emilia e Arezzo.