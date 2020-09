Mosca (Lega Salvini Premier), Bandi GAL: "Sfruttare il disavanzo per il tessuto economico e sociale della montagna"

"E’ arrivato sul tavolo della Terza commissione del consiglio regionale del Piemonte con l’illustrazione il Documento di economia e finanza per la montagna e le foreste nel biennio 2021/2023. La relazione dell’assessore alla Montagna Fabio Carosso sulla proposta di deliberazione ha posto il focus sulla tutela delle zone montane che rappresentano gran parte del territorio piemontese e sugli investimenti che la Regione dovrà affrontare per valorizzare il patrimonio naturale del Piemonte.Durante la seduta della commissione, il consigliere regionale Lega Salvini Premier Michele Mosca è intervenuto per ricordare l’importanza che i bandi legati ai Gruppi di Azione Locale stanno avendo ultimamente sui territori, fungendo da piccole “casseforti” per gli enti locali.

“I Gruppi di Azione Locale, più brevemente Gal - spiega il consigliere biellese della Lega Mosca - sono società consortili che si adoperano per valorizzare le potenzialità locali coinvolgendole nella definizione delle nuove strategie da inserire nei Programmi di sviluppo locale, documenti di programmazione che vengono approvati dalla Regione e che consentono ad ogni area di utilizzare le risorse attraverso la pubblicazione di bandi a favore di imprese e altri enti pubblici e privati”.

“I Gal piemontesi sono 14 - prosegue il consigliere segretario Mosca - e sono presenti in aree di montagna e collina, è importante che questa loro funzione continui ad essere implementata, mi auguro in questo senso che l’UE riesca a sbloccare entro l'autunno il disavanzo del settennato che si sta concludendo oppure anticipare parte delle risorse del nuovo settennato per continuare a sviluppare queste formule, grazie a cui il territorio riesce ad alimentare il suo tessuto economico e sociale”.

Così in una nota il Consigliere regionale del Gruppo Lega Salvini Piemonte Michele Mosca.