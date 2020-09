Libia, Delmastro (Fdi): "Di Maio turista per sempre"

"Le annunciate e future dimissioni di Al Sarraj in Libia avvengono in un clima di surreale silenzio italiano che conclude e certifica la totale irrilevanza di Di Maio. Tripoli ha ribadito la validità degli accordi con la Turchia di Erdogan, così confermando lo strapotere del sultano nell’area mediterranea.

All’Italia non è stata riservata una sola parola: l’unico legame con la Libia, grazie alla evaporazione “dimaiesca”, sono 18 marinai italiani ancora incredibilmente nelle mani libiche. Questi sono i risultati di un Ministro degli Esteri che, all’indomani della investitura, ha interpretato il suo ruolo come quello di un vincitore della lotteria “turista per sempre”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo Fdi in commissione Esteri, all'agenzia LaPresse.