Riprendono al PalaGinnastica La Marmora tutte le attività

La Società Ginnastica La Marmora ha ripreso questa settimana tutte le sue attività al Palaginnastica La Marmora di Corso Guido Alberto Rivetti a Biella ( vicino alla Protezione Civile ed alla nuova sede dell’ATAP) in tutta sicurezza e nel rispetto delle direttive del Ministero della Sanità.

Tra le varie iniziative riprendiamo come per gli scorsi anni con una serie di lezioni di Yoga per beneficenza ed il primo incontro sarà sabato 26 settembre alle ore 10,00. Il contributo minimo per partecipare all’evento è di €. 5,00. L’intera somma raccolta verrà devoluta in beneficenza per l’acquisto di beni alimentari che verranno consegnati alla Mensa di Condivisione “Il Pane Quotidiano” di Via Novara 4 a Biella.

Sarà una lezione di Hatha Yoga pensata per chi non ha mai praticato Yoga, per chi crede che l’Hatha Yoga sia una pratica mistica o religiosa ma anche per chi ha praticato qualche volta ma non ci ha capito un granché o vorrebbe capirci qualcosa di più.

Durante questa sessione si andrà a presentare brevemente l’Hatha Yoga. Si analizzeranno la respirazione, i Bandha, essenziali per una corretta pratica, le Asana fondamentali, i loro benefici.. Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo un messaggio o telefonando a Roberto al 339/7812100.