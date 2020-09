Fra Pogni del Walhalla sbanca Venezia e conquista tre premi con il suo Black Fashion

Fra Pogni del Walhalla protagonista assoluto all'Eden Resort di Venezia all'ABI North East Contest - Concorso Arazzo. Il biellese ha fatto man bassa di premi aggiudicandosene ben 3: Migliore Decorazione, 1° classificato concorso Arazzo e 2° posto assoluto Abi Nord Est Contest. "Un'emozione tanta grande quanto inaspettata -commenta il professionista-. Una bella ed entusiasmante giornata passata tra amici e colleghi che hanno reso l'atmosfera ancora più coinvolgente ed eccitante. Grazie a tutti per i messaggi di congratulazioni, sono stati emozionanti e apprezzatissimi".

Il Contest era aperto a tutti i barman/Barladies, in più prevedeva l'interregionale ABI Professional -Associazione Barman Italiani (di cui è membro Pogni) per la sezione Triveneto e Fvg. Nell'occasione i barman dovevano dimostrare l'abilità di creare dei cocktail "Arazzo", cioè ideandoli al momento con i prodotti messi a disposizione delle aziende sponsor. E come anticipato prima, lotta serrata ma a vincere è sempre lui, Fra Pogni.

Ecco cosa è successo. "Sono arrivato a Venezia con tutto il necessario richiesto per partecipare ovvero attrezzatura da lavoro e bicchieri -prosegue il Fra-. I giudici ci hanno dato una scheda con due ingredienti; io dovevo cercare e abbinare gli altri. Una specie di MasterChef con una ricetta ideata al momento e 15 minuti per realizzarla: 4 drink dei quali tre serviti in bicchieri con decorazione e altri bicchierini per gli assaggi. Bello e entusiasmante. E tutto rispettando le normative Covid".

Due i piemontesi presenti in una gara partecipata da tutti i migliori professionisti italiani: dalla Sicilia al Trentino. E il nostro "superFra", unico biellese, ha vinto anzi stravinto i tre premi. Ora vi proponiamo la ricetta vincente il Black Fashion: -3,5 cl di Whisky/Johnnie Walker Black Label 12 anni - 2 cl Liquore Pomegranate/Bottega Veneta -1,5 cl Bibamus liquore Biologico -1,5 Cl Sweet & Sour - 0,5 cl Sciroppo alla Vaniglia/Fabbri. Il cocktail é servito in coppetta nera, decorato con intaglio di lime e ribes adagiato su uno stecchino a forma di cuore in bamboo nero e beige. Tecnica: Shaker e double strain.

Complimenti a Fra Pogni del Walhalla e in bocca al lupo a tutti coloro che proveranno a fare il Black Fashion. L'alternativa in caso di non riuscita e semplice: andare in via Galileo e provarla direttamente dalle mani di Fra Pogni.