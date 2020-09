Suoni in Movimento, appuntamento a Sordevolo

L'appuntamento di domenica 20 settembre previsto a Sordevolo e inserito nel calendario della rassegna Suoni in Movimento riveste numerose curiosità e valenze sia in ambito musicale sia per quanto riguarda la valorizzazione dell’immagine della provincia e la valorizzazione un "sistema culturale biellese" volto a far conoscere il patrimonio artistico locale. Il concerto al centro delle due visite guidate si colloca nell'ambito del Progetto Giovani coordinato da Camilla Patria e Tommaso Fiorini e vedrà sulla scena il quintetto d'archi che nasce nell’ambito dei corsi di perfezionamento “Obiettivo Orchestra” tenuti dalle prime parti della Filarmonica Teatro Regio Torino presso la scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo, dove tutti i componenti hanno avuto modo di studiare e approfondire il repertorio d’orchestra.

Esso è il frutto della nuova recente e importante collaborazione dell'Associazione N.I.S.I.ArteMusica con Esperienza Orchestra dell’Orchestra Filarmonica Teatro Regio Torino. Il concerto avrà luogo alle 16.30 sul Sagrato della Chiesa Parrocchiale o all'interno della stessa in caso di maltempo e il programma proposto accosterà tre brani tra loro molto differenti per epoca, stile e durata. Al centro del programma vi è l’importante Quintetto no. 2 in Sol maggiore op. 77 di Dvorak, composizione del 1875 di ampio respiro divisa in 4 movimenti. A fare da cornice due brani decisamente più brevi, il celeberrimo primo tempo tratto da Eine Kleine Nacht Musik di Mozart e in prima esecuzione assoluta “Aneile”, brano del giovane compositore Federico Pianciola allievo della classe di Composizione del M.o Aldo Sardo al Conservatorio di Torino e commissionato per l’occasione, quindi in prima esecuzione assoluta. Il Progetto Giovani testimonia l’impegno nella ricerca di nuovi linguaggi e nella promozione delle espressioni della contemporaneità, rivolgendosi ad un pubblico sempre più vasto, con particolare riguardo alle giovani generazioni inserendo nei programmi le loro opere da eseguirsi in prima assoluta.

Le due visite guidate saranno così strutturate: alle 15.30 la prima visita si svolgerà presso l'Anfiteatro Giovanni Paolo II in quanto il Museo della Passione di Sordevolo, allestito all’interno della Chiesa di Santa Marta e nel quale sono racchiusi i duecento anni di storia della rappresentazione della Passione di Cristo, è attualmente sottoposto a lavori di restyling che miglioreranno gli spazi, rinnoveranno le strutture espositive e lo arricchiranno di nuovi contenuti. Quest’anno, perciò, in sostituzione delle tradizionali visite, il Museo ha deciso di regalare al proprio pubblico un’opportunità unica e irripetibile: vivere in prima persona all’interno del set della Passione. Il cantiere della scenografia in costruzione si è trasformato in un “Museo a cielo aperto” in cui è possibile visitare l’area scoprendo la storia della Passione direttamente nell’Anfiteatro dove lo spettacolo si svolge e pur senza poter accedere alle strutture per ragioni di sicurezza, è possibile vedere ciò che di solito rimane celato, come il “dietro le quinte” e tutte le imponenti strutture che reggono le scene. Tutto il lavoro di costruzione della scenografia era, infatti, iniziato in previsione delle rappresentazioni 2020 che sono state poi posticipate all’estate 2021 a causa dell’emergenza Covid-19.

Al termine del concerto alle 17.30 la seconda visita si svolgerà presso l'Archivio Lanifici Vercellone allestito in via permanente nelle sale riccamente decorate del Palazzo Comunale dove si compie un viaggio nella storia di un’impresa di famiglia che si apre al mondo, tra il 1730 e il 1899. L’archivio, unico per completezza, è raccontato attraverso l’immersione in una cabina di proiezione che valorizza i campionari tessili, due audiovisivi, una app navigabile che consente di perdersi tra i documenti attraverso dieci percorsi diversi: l’acquisto della lana, il lavoro in fabbrica, la tintoria, i campionari, le raccolte di tendenza, i rapporti con la città di Elbeuf, i viaggiatori, le vendite, le sedi dell'azienda, il palazzo.

L'ingresso è gratuito e l'accesso ai concerti è libero e consentito nel rispetto delle norme vigenti. Prenotazione vivamente consigliata visto il ridotto numero di posti.

Per info e prenotazioni (entro le 12,30 del giorno del concerto): 370/3031220 - segreteria@nuovoisi.it.