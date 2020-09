Biella, parcheggi selvaggi: non entra in garage, sanzione per l'automobilista incauto

Ancora un parcheggio selvaggio e nuovo intervento delle forze dell'ordine. Questa volta è toccato ad un residente in via Bertola a Biella Chiavazza. L'uomo in procinto di entrare nel suo garage a bordo dell'auto si è trovato di fronte ad una vettura parcheggiata maldestramente, tanto da impedire l'accesso.

Una telefonata al 112 e pronto l'arrivo dei militari. Parallelamente è giunto anche il proprietario del mezzo che impediva l'entrata. Oltre ad aver spostato il veicolo velocemente, per lui è scattata la sanzione amministrativa.