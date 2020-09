Scontro tra Cecchi Paone e Vassallo, ospite a Mattino Cinque, finisce con una promessa di denuncia

Il tema della puntata era il veganesimo e per rappresentare il movimento in tv è stato scelto anche Valerio Vassallo, ospite quest'oggi, 18 settembre, a Mattino Cinque. Come era prevedibile lo scontro tra pro e contro si è fatto acceso, anche in relazione alle dichiarazioni provocatorie del biellese attivista che non ha lesinato attacchi frontali anche a Cecchi Paone con un "Ma tagliategli le corde vocali" rivolto al giornalista, divulgatore scientifico, che esponeva le sue opinioni in merito.

La puntata è proseguita con toni accesi tra Vassallo e gli ospiti della trasmissione fino a quando Cecchi Paone, in ultimo intervento sull'argomento, ha promesso denuncia nei confronti di Vassallo per minacce a mezzo stampa. Non ci è dato sapere se la promessa si trasformerà in una ennesima questione giudiziaria che l'attivista sarà chiamato ad affrontare in tribunale o se le sue scuse, richieste in diretta dalla conduttrice Federica Panicucci, saranno accettate.