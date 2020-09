Arcieri del Sesia tutti a podio al 3D dei Dahu di Valdilana

Nel ritorno alle gare gli Arcieri del Sesia fanno il pieno di medaglie nell’amichevole 3D organizzata dagli Arcieri del Dahu di Valdilana. Nel compound maschile vittoria per Massimo Galizzi e secondo posto per Luca Spano in un duello all'ultima freccia. Nell'arco nudo maschile vittoria per Fabrizio Oliveto e secondo posto per Claudio Zanghirati a pochi punti dal compagno di squadra.

“Questo risultato è un buon auspicio in vista della ripresa delle gare ufficiali - spiega Massimo Galizzi, presidente e istruttore dell’associazione sportiva - che inizieranno nelle prossime settimane e vedranno impegnati anche altri nostri atleti. Un sincero complimento agli Arcieri del Dahu per l’ottima gara ricca di tiri spettacolari proposti lungo il percorso”.