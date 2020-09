Ciclismo: ritorna il Memorial Allasa. Ecco cosa c’è da sapere sulla gara.

Il memorial Elio Allasa torna anche quest’anno con l’edizione 2020 per accendere nuovamente la passione nel cuore degli amanti del ciclismo. La competizione, organizzata da US Vallese e U.C.A.B. 1925, sarà riservata alle categorie Allievi di primo e secondo anno e sarà una prova unica valevole per la Maglia di Campione Regionale Piemonte e Campione Provinciale Biellese.

Il percorso si snoderà per un totale di quasi 70 km, formato da 3 giri da 23,3 km ciascuno. Il tracciato partirà a Bioglio per poi proseguirà attraverso Vallemosso, Strona, Lessona, Cossato, Quaregna Cerreto, Valdengo ed infine ritornare a Bioglio.