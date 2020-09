Consiglio comunale, seduta in agenda martedì 29 settembre al teatro Sociale Villani

E’ convocato per martedì 29 settembre, in seduta straordinaria, il consiglio Comunale di Biella. La seduta si svolgerà presso il TEATRO SOCIALE VILLANI per garantire il rispetto delle misure in vigore per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Il consiglio comunale sarà a porte chiuse, la pubblicità sarà assicurata dalla diretta televisiva su ReteBiella e in streaming attraverso i canali istituzionali.

La seduta si aprirà alle 15 e saranno trattate le 12 interrogazioni presentate dai vari gruppi consiliari. La discussione sulle interrogazioni terminerà alle 16 e ci saranno in agenda otto punti all’ordine del giorno. I lavori si chiuderanno alle 22. Si rammenta l’obbligo di:- distanziamento tra le persone di almeno un metro- obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie all’interno di luoghi chiusi aperti al pubblico.

L’ordine del giorno:

AFFARI GENERALI - COMUNICAZIONE DEPOSITO VERBALI SEDUTE DEL 02.07.02020 E 28.07.2020

AFFARI GENERALI - COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.226 DEL 31.07.2020 AVENTE PER OGGETTO: “RAGIONERIA - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO (FR – 1/2020)”

AFFARI GENERALI - RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 256 DEL 04.09.2020 AVENTE PER OGGETTO: “RAGIONERIA – BILANCIO D’ESERCIZIO 2020/2022 – VARIAZIONE DI BILANCIO D’URGENZA - ADOZIONE”

LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 AI SENSI DECRETO MINISTERIALE 16 GENNAIO 2018, N. 14 – APPROVAZIONE 2° VARIAZIONE

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – SERVIZIO VERIFICHE – ACCORPAMENTO AL DEMANIO COMUNALE DI SEDIME STRADALE INTESTATO A PRIVATO

PARI OPPORTUNITÀ/SERVIZI SOCIALI – DESIGNAZIONE DEL “GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE NELL’AMBITO DEL COMUNE DI BIELLA”

UFFICIO GABINETTO - SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BIELLA, CALLIANO, MONALE, MORANSENGO E TONENGO – DETERMINAZIONI

MOZIONI