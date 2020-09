Sabati d'autunno nel cuore di Biella da 19 settembre 2020

Siamo pronti, da sabato 19 settembre e per cinque sabati consecutivi, in città, nel cuore di Biella, ci saranno parecchie bancarelle con prodotti creati da hobbisti Biellesi e non solo. Un modo per provare a ripartire e dare continuità ai sabati colorati, degli anni passati. Le graziose bancarelle, unitamente ai dehors estesi dei bar e all'esposizione di merci di alcuni negozi del centro, creeranno una bella atmosfera.

Passeggiare per le vie del centro, abitudine consolidata, in questo 2020, in cui si è dovuto e si deve fare i conti con l'emergenza sanitaria... sarà ancora più piacevole e sicuramente sarà un'occasione per vedere le nuove collezioni della moda autunno inverno, ormai presenti nelle vetrine e nei negozi del cuore di Biella. Per i consumatori ci saranno ancora straordinarie occasioni della scorsa stagione per promozioni imperdibili su prodotti di qualità... Il bel tempo per ora ci accompagna, vi vediamo nel cuore di Biella!