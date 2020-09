Amarcord sci, la "Valanga Azzurra" nella mostra fotografica di Sergio e Giuliano Fighera FOTOGALLERY

Si chiama «Fotoservizio» la mostra degli scatti di Sergio e Giuliano Fighera fatti nel 1977 a Bielmonte. In quel dicembre sotto il Monte Marca salì, grazie alla Stazione, per la seconda e ultima volta la cosiddetta «Valanga Azzurra» la squadra di sci italiana più forte di sempre. Dice Alberto Vineis della «Mostra dello sci» sull’appuntamento con inaugurazione sabato 19 settembre alle 16 a San Giovanni D’Andorno: «Quest’inverno abbiamo visto alcuni scatti della famiglia Fighera di quel “Parallelo di Natale”. È abitudine della “Mostra” mettere assieme fotografie, neve e sci e ci è sembrato naturale proporre a Fighera di stampare le immagini di quel giorno».

Nessuna post produzione, solo la scansione dei negativi originali conservati nel ricchissimo archivio della famiglia di fotografi che a Biella sono attivi dal 1955 e poi riportati con un semplice passaggio, su carta. Prosegue Vineis: «Abbiamo così voluto chiamare Fotoservizio l’esposizione in omaggio al lavoro di reporter che in quegli anni chi faceva questo mestiere era chiamato a svolgere. Per noi della Mostra, l’occasione per ricordare quei campioni di livello assoluto, i loro sci, gli attacchi, gli scarponi. Infine, la gara che è stata ricostruita con i passaggi e le varie eliminatorie». Per riscoprire chi quel giorno alzò la Coppa al cielo del Monte Marca.

Il «Fotoservizio» sarà visitabile nelle sale espositive messe a disposizione dall’opera Pia Laicale di San Giovanni d’ Andorno, nei sabati e nelle domeniche fino al prossimo 4 ottobre compresi. Gli orari di aperture sono: 10-12; 14,30-18,30. Per informazioni: 3393841174.

Chiude Vineis: «Invitiamo tutti i visitatori a portarci alla mostra i ricordi di quelle giornate a Bielmonte, lasciando un biglietto all’ingresso delle sale espositive. Li raccoglieremo e li posteremo tutti sulla pagina Facebook della “Mostra dello sci”. Un altro modo di ricordare per noi sciatori quelle leggendarie occasioni d’incontro sulla neve».