Al San Giovanni di Andorno una conferenza gratuita sul tema “Dolore e Postura”

L’Associazione Tempio dei Draghi ASD, in collaborazione con la Locanda del Santuario di San Giovanni D’Andorno, organizza domenica 27 settembre una conferenza aperta al pubblico sul tema “Dolore e Postura”, tenuta dalla dottoressa Sarah Fagnola, terapista posturale, massaggiatore sportivo di livello avanzato, dottore e formatore in scienze motorie.

La conferenza si terrà presso la Locanda del Santuario di San Giovanni D’Andorno a Campiglia Cervo, a partire dalle ore 10,30.

Mal di schiena, dolore al tratto cervicale e dolori articolari in generale rappresentano ormai, purtroppo, una presenza fissa e largamente diffusa nel nostro Paese. Il dolore muscolo-scheletrico affligge il 97% degli italiani e circa 6 su 10 ne soffrono ogni settimana (da Global Pain Index: indagine promossa su oltre 19mila persone in 32 Paesi da Gsk Consumer Healthcare).

Da questi dati, ne consegue l’importanza di mettere in atto strategie preventive e terapeutiche che prevedono una multidisciplinarietà ed una visione del paziente a 360 gradi, tenendo conto degli elementi globali che interessano l'individuo e la sua postura, dai traumi meccanici vissuti, a quelli occlusali, ma anche dei suoi aspetti emotivi, bioenergetici e viscerali.

Tenendo presente questi obiettivi, è fondamentale trattare la postura e non si può non parlare di riequilibrio posturale ad “approccio globale”. Tale riequilibrio posturale aiuta a scoprire “l’origine del dolore”, per potersene liberare definitivamente, ove possibile, evitandone la degenerazione e le recidive.

Tutti questi argomenti verranno trattati nella giornata di domenica 27 settembre. La prenotazione è obbligatoria per poter partecipare all’evento.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/4260783840659702

Per info e prenotazioni:

Dott.ssa Sarah Fagnola: 340 6663032 (anche WhatsApp) - sarahfagnola@alice.it

Locanda del Santuario: 015 60319 - info@locandadelsantuario.it