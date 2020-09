Al Piazzo ritornano i mercartini ecologici

Domenica 20 Settembre 2020 ritorna per la nona edizione “Natural.BI life”, l’ormai classica festa dell’ecologia che viene proposta dall’Associazione 'Noi del Piazzo'. Quest’anno l’edizione di Maggio è saltata a causa della pandemia, ma ora, con il rispetto di tutte le regole e in piena sicurezza, può essere organizzata nuovamente.

Obbiettivo della manifestazione è creare un'opportunità di incontro, scambio e reciproca conoscenza tra chi produce e lavora in modo ecologico e sostenibile e chi ha il desiderio di determinare con le proprie scelte di acquisto e di consumo uno stile di vita sano, naturale, rispettoso della terra e dell'uomo. Piazza Cisterna offrirà il meglio delle piccole produzioni locali di cibo, abbigliamento, benessere e salute, dando visibilità alle tante realtà creative del territorio, artigiani, agricoltori e semplici appassionati, che hanno saputo trasformare il loro lavoro in arte e che hanno saputo valorizzare in modo etico ed ecologico le risorse della natura, non trovando tuttavia spazio nelle logiche e nelle grandi dimensioni richieste oggi dal mercato.

Tra i prodotti esposti ci saranno frutta e verdura di stagione, miele, marmellate, composte, prodotti ecologici per il benessere, oli essenziali, erboristeria, oggettistica in legno e altri materiali naturali, creazioni di abbigliamento in fibre naturali e cucite a mano, sciarpe stampate a mano, ghirlande floreali, vini biologici, liquori, salumi tipici, tisane, farina, manufatti in ceramica di produzione propria.

Per consentire il rispetto di tutte le regole di sicurezza anti COVID-19, sarà richiesto ai visitatori di seguire un percorso predeterminato e di indossare la mascherina quando non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra sé e le altre persone.

Orari: 10.00 – 18.00 Domenica 20 Settembre

Funicolare gratuita

In auto: parcheggio del Borgo del Piazzo e parcheggio della Funicolare gratuiti