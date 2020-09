Vigliano, si surriscalda la batteria della e-bike e prende fuoco la pizzeria

Ingenti danni per la pizzeria d'asporto da Tonino in via Milano a Vigliano. L'incendio ha coinvolto il locale ora non agibile al pubblico dopo le verifiche del funzionario dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Alle 4 di questa notte, i Vigili del Fuoco di Biella sono dovuti intervenire per le fiamme che stavano distruggendo una parte della pizzeria.

La causa è dovuta al surriscaldamento della batteria di una bici elettrica lasciata all'interno, attaccata alla presa elettrica. Questo fatto ha innescato generato scintille e di conseguenza l'incendio. Un evento puramente accidentale che ha distrutto parte dell'arredo e annerito i muri.

Sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri di Vigliano, Salussola e della sezione Operativa. Nessuna indagine in corso: di concerto con i Vigili del Fuoco, i militari hanno stabilito la casualità del rogo.