“Willy”, poesia nel presente di Tore Spanu per Su Nuraghe Biella

La poesia “Willy” di Tore Spanu ben rappresenta lo stato d’animo che in questi giorni attraversa le nostre menti e i nostri cuori davanti a fatti di cronaca che ci lasciano sgomenti. La morte violenta di un giovane ventenne caduto sotto i colpi inferti da coetanei addestrati nelle arti marziali, porta tutti noi ad interrogarci sulla società del presente sempre più venata di brutalità.

Nella composizione poetica (termine che, nel suo significato originale, significa creazione), il Poeta indica una forma di compensazione e di rigenerazione attraverso l’amore e il conforto che lo sfortunato protagonista offre alla “màma istimàda / mamma amata” avendo “connotu sa morte senza culpa/ conosciuto la morte senza colpa”.“In questo sonetto - scrive Tore Spanu nelle poche righe che accompagnano la sua opera – Willy parla alla madre, raccontando quello che avvenuto per aver difeso l’amicizia, “pro aer’ difesu s'amistade”, rassicurandola - nell’ultima terzina - di trovarsi “Inue regnat sa paghe e s'armonia / Dove regna la pace e l'armonia”, invitandola, infine, a non perdere il sorriso: “Ma tue no perdas mai su sorrisu!”In armonia con le indicazioni dell'Autore, la poesia in Italiano è curata da Roberto Perinu e Battista Saiu, tradotta in Piemontese letterario, nella trasposizione dij Brandé, a cura di Sergi Girardin, di Caraglio (Cuneo), resa in Castigliano da Matteo Rebuffa, di Candelo (Biella).

Martedì 29 settembre, alle 21, questo sonetto verrà presentato all’interno del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare a leggere e scrivere in lingua materna contemporanea. Appuntamento mensile tra il Circolo sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circolo sardo “Antonio Segni”, di La Plata (Argentina), nell’ambito del progetto di “Gemellaggio tra Nuraghes”, due comunità isolane affratellate, che vivono nella Penisola italiana e nel Nuovo mondo.

No rientro, cara màma istimàda,

Apo connotu sa morte senza culpa

Mi ant pistu ossos, prummones e pùlpa

Lassendemi privu 'e vida in s'istrada.



Solu pro aer’ difesu s'amistade,

Mi so ‘idu cun viles assassinos

Drogados, palestrados e meschinos!

Chi no ant tentu peruna piedade.



Cando mai fit su destinu meu...

No cumprendo pruite màma mia,

In s'eternu e immensu paradisu



Inue regnat sa paghe e s'armonia

Dei cussu male lu pregunto a Deus.

Ma tue no perdas mai su sorrisu!



Tore Ispanu, su 12 de capidanni de su 2020

Willy



Non rientro, cara mamma amata

Ho conosciuto la morte senza colpa

Mi hanno pestato ossa, polmoni e polpa

Lasciandomi privo di vita sulla strada.



Solo per aver difeso l'amicizia,

Mi son visto con vili assassini

Drogati, palestrati e meschini

Che non hanno avuto nessuna pietà



Quando mai era il mio destino

Non capisco il perché madre mia,

Nell'eterno ed immenso paradiso



Dove regna la pace e l'armonia

Di quel male lo chiedo a Dio..

Ma tu non perdere mai il sorriso.



Tore Spanu, 12 settembre 2020

Willy

I torno pa pì, cara mare bin amà,

I l’hai conossù la mòrt sensa colpa,

Ha l’han fracame j’òs, ij polmon e la polpa

An lassand-me dësporvù dla vita an sla stra.

Mach pr’avèj dëfëndù l’amicissia

I son vëddume con d’assassin vij

Drogà, palestrà e miseràbij

Ch’l’han avù gnun-a pietà.

Cand mai a l’era mè destin …

I capisso pa ’l përchè, mare mia,

Ant l’etern paradis inmens

Andova ch’a regna la pas e l’armonìa

D’ës mal lì i lo ciamo a Dé.

Ma ti perd mai to sonris.

Tòre Spanu, ël 12 dë stémber dël 2020

Willy

No volveré a casa, querida madre

He conocido a la muerte sin tener culpa

Han golpeado mis huesos, pulmones y carne

Dejándome sin vida en la calle.

Por defender la amistad

Me he enfrentado con cobardes asesinos

Drogadictos, cachas y mezquinos

de mí no han tenido piedad.

Aún no había llegado mí hora ...

No entiendo el porqué madre mía

En el eterno e inmenso paraíso

Donde reinan la paz y la armonía

A Dios le pido que me explique ese mal.

Pero tú nunca pierdas tu sonrisa.