Gli Alpini di Chiavazza ottengono successo al "Giro della Bertamelina"

Con la 5° edizione del 'Giro della Bertamelina', in versione nuova "Iscriviti e parti"ed in osservanza delle attuali norme sanitaria, abbiamo chiuso le tre domeniche del "Ripartiamo" organizzate dal Gruppo Alpini di Chiavazza e dal Carnevale Benefico Chiavazzese che hanno contato al via 100 appassionati tra famiglie, amici, gruppi e singoli.

La prima domenica, 30 Agosto, abbiamo distribuito, rigorosamente su prenotazione, l'asado argentino. Domenica 6 settembre, invece, nel cortile dell'oratorio parrocchiale si è tenuta davanti ad un numeroso e distanziato pubblico la applaudita esibizione delle Bande musicali di Valdengo e Candelo, dirette dai maestri Rivardo e Falla. Volevamo ripartire e questo ci è sembrato il modo migliore per farlo.