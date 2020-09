Codice della Strada, anche ACI Biella si schiera contro le nuove modifiche

Il decreto non è ancora ben definito ma da ciò che si è potuto capire finora la volontà è quella di permettere a persone come gli operatori ecologici di emettere multe agli automobilisti, di permettere alle biciclette di viaggiare contromano e di installare autovelox nelle aree con velocità massima consentita inferiore ai 30 km/h, oltre ad altri aspetti che riguardano le biciclette.

Inizia a prendere forma la nuova versione del Codice della Strada ma sembra che sia un percorso cosparso di spine per Automobile Club Italia in base alle dichiarazioni del Presidente Angelo Sticchi. Dello stesso avviso è Andrea Gibello, presidente dell’ACI Biella, intervenuto a favore delle parole espresse dal presidente nazionale contro le modifiche al Codice della Strada.

“Queste sono assurdità - commenta Gibello - perché con tutti questi autovelox e operatori del traffico aggiuntivi si arriverebbe ad una situazione di controllo estremo degli automobilisti. Io sono per la sicurezza, ovviamente, ma se il collare è troppo stretto si finisce con il creare altri problemi. L’idea di permettere a persone senza adeguate preparazione di emettere multe è senza senso. In primo luogo perché il codice della strada non è fisso ma viene aggiornato col passare del tempo ed inoltre perché, secondo me, è necessaria una preparazione adeguata per poter governare il traffico”.