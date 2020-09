Fondazione Famiglia Caraccio, il nuovo sito dell’ente per esprimere le donazioni degli imprenditori

La Fondazione Famiglia Caraccio ha realizzato il nuovo sito: fondazionefamigliacaraccio.it. Disponibile online da pochi giorni, il sito presenta la Fondazione con le sue attività, iniziative e aggiornamenti.

"La nostra Fondazione rappresenta da sempre uno strumento prezioso che gli imprenditori possono utilizzare per dare una risposta concreta a situazioni di difficoltà individuate sul territorio, intervenendo attraverso donazioni e iniziative di beneficenza, anche in forma anonima o aggregata - spiega il presidente Pier Giacomo Borsetti -. Si tratta, in sintesi, di un collettore di risorse private da destinare a scopi precisi, con l'obiettivo di fornire un supporto in ambito sanitario, e non solo, a beneficio di tutta la comunità”.

La Fondazione per l’emergenza Covid-19 "La nostra attività - continua il presidente Pier Giacomo Borsetti - è stata particolarmente intensa negli ultimi mesi. Abbiamo infatti deciso di accogliere donazioni da devolvere all’Ospedale di Biella. L’emergenza sanitaria data dalla diffusione del Covid-19 che il nostro territorio sta affrontando ha richiesto, soprattutto nella fase più acuta della pandemia, misure e risorse straordinarie per poter fare fronte alle necessità urgenti del personale sanitario, che ringrazio di cuore a nome di tutta la Fondazione".

Grazie alla sensibilità di diversi imprenditori ed al suo patrimonio, la Fondazione ha potuto acquistare e consegnare all'Ospedale di Biella 500 visiere, 3 ventilatori polmonari, 2000 camici, 8 tablet. Le iniziative della Fondazione Famiglia Caraccio proseguono finanziando progetti in campo sanitario territoriale e in campo culturale, oltre a supportare l’istruzione dei giovani e la ricerca scientifica.Tutti gli aggiornamenti sono sul nuovo sito https://fondazionefamigliacaraccio.it/