Al Centro Zegna rivive la storia: da lunedì riapre la piscina completamente ristrutturata FOTOGALLERY

"La nostra piscina è un restauro conservativo di un bene culturale. Dove il pubblico riesce a lavorare bene si fanno cose incredibili". Chiara la soddisfazione del sindaco di Valdilana Mario Carli nel giorno della presentazione alla stampa delle opere eseguite al centro Zegna. Lavori a tempo di record in soli tre mesi sotto lo sguardo dell'Intendenza delle Belle Arti di Novara.

430 mila è la spesa sostenuta dall'amministrazione Carli, cifra attinta dal mutuo sportivo a tasso zero. La storia parla da sè: l'impianto era stato progettato nel 1933, tre anni dopo l'inizio dei lavori poi conclusi nel 1938. Oggi però non si parla solo di restauro ma anche di un'opera importante come l'adeguamento delle barriere architettoniche.

La piscina, una delle poche in Italia costruite con struttura rialzata, aveva evidenziato grosse problematiche. Sono stati restaurati tutti gli intonaci, restituite le lampade originali, serramenti tenendo presente la dispersione e quindi costruiti con vetro camera e cerniere. Tutto mantenendo le caratteristiche originali così come il mosaico, prodotto all'epoca esclusivamente per questa piscina.