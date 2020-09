Carabinieri, concorso per 15 atleti riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano

È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 15 (quindici) carabinieri in ferma quadriennale, per il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri, riservato ad atleti di Interesse Nazionale, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialità di indicate: Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM): 1 atleta di sesso maschile nella lotta cat. "-70 kg"; 1 atleta di sesso maschile nella lotta cat. "-87 kg"; 1 atleta di sesso femminile nella lotta cat. "-76 kg"; 1 atleta di sesso maschile nel karate cat. "-75 kg". Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL): 1 atleta di sesso femminile nella specialità "salto in alto";

1 atleta di sesso maschile nella specialità "getto del peso"; 1 atleta di sesso femminile nella specialità "5000 mt. e corsa in montagna"; 1 atleta di sesso maschile nella specialità "prove multiple, Decathlon (Outdoor) e Pentathlon (Indoor)".Federazione Italiana Nuoto (FIN): 1 atleta di sesso maschile nella specialità "800/1500 stile libero". Federazione Ciclistica Italiana (FCI): 1 atleta di sesso maschile nella specialità "Mountain Bike-XCO"Federazione Italiana Scherma (FIS): 1 atleta di sesso maschile nel fioretto; 1 atleta di sesso maschile nella sciabola. Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) e Unione Italiana tiro a segno (UITS):1 atleta di sesso femminile nel tiro a volo specialità "Fossa Olimpica";1 atleta di sesso maschile nel tiro a segno specialità "pistola 10 mt."; 1 atleta di sesso maschile nel tiro a segno specialità "carabina 10 mt.".

https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-pubblico-per-titoli-di-15-allievi-carabinieri-riservato-ad-atleti-di-interesse-nazionale-riconosciuti-dal-comitato-olimpico-nazionale-italiano-per-le-esigenze-del-centro-sportivo-arma-dei-carabinieri