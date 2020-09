Pietro Micca, corsi ed informazioni gratuiti per un giorno con l’open day

Sabato 19 settembre, dalle 14 alle 19, sarà possibile riscoprire gratuitamente le potenzialità del proprio corpo presso l’accademia dello sport Pietro Micca di Corso Pella a Biella. È infatti in programma un ‘open day’ che sarà capace di avvicinare gli interessati alle pratiche dello yoga, della ginnastica e del ciclismo, in collaborazione con Massatletic e Ippon2 Karate. Per quanto riguarda l’offerta di Pietro Micca, l’open day rappresenterà un’occasione molto più informativa che pratica.

Durante la giornata sarà possibile discutere con le varie postazioni informative presenti, divise per discipline, che comprenderanno: fitness, ginnastica artistica, ginnastica estetica, ginnastica ritmica, nuoto pinnato, podismo, scherma, sport invernali, arceria ed escursionismo. Sono in programma delle esibizioni di molte discipline sopracitate. Gli arcieri dell’accademia mostreranno i propri archi da gara e scoccheranno qualche freccia, la sezione scherma farà qualcosa di simile proponendo degli assalti dimostrativi con i propri fioretti e gli atleti di freebike presenteranno le proprie biciclette.

Sarà anche possibile osservare le palestre e la sede dell’accademia dello sport tramite visite accompagnate dove si potranno osservare esibizioni incentrate sul fitness come quelle di zumba, group ciclyng, striding, spartan e functional.Inoltre, sarà presente anche una parentesi dedicata alle arti marziali. Per chi lo vorrà, sarà offerta una visita alla sede dell’A.S.D. Ippon2 Karate dove si potranno osservare i ragazzi in allenamento, oltre ad ottenere le informazioni più disparate dall’info point che sarà presente.

Per info e prenotazioni: Tel. Accademia dello Sport 015 0990259 APD Pietro Micca 01521361Web www.pietromicca.it

Massatletic invece dividerà la giornata in alcuni workshop della durata di 30 minuti circa, completamente gratuiti, che richiederanno la prenotazione per partecipare, necessaria per poter garantire il rispetto di tutte le normative sanitarie vigenti. Il primo inizierà alle ore 15 e sarà incentrato sulla ginnastica addominale ipopressiva. Si tratta di una metodologia innovativa di lavoro sugli addominali e sul pavimento pelvico che si pone l’obiettivo di ridonargli tonicità. Il workshop sarà supervisionato da Alessandra Conci, master in ginnastica addominale ipopressiva, che seguirà il metodo originale di Marcel Caufriez.

Poi, dalle 15:30, vi sarà una sessione pratica di ginnastica ipopressiva diretta a massimo 5 persone. Alle 16, invece, comincerà un workshop sull’importanza della posizione in bicicletta. Pierpaolo Ferrari, osteopatia e master in biomeccanica del ciclismo Bike Italia, ne illustrerà i vantaggi e gli svantaggi, migliorando così le prossime uscite in bici di tutti i partecipanti. Dalle 17 sarà infine il turno dello yoga. La disciplina orientale sarà presentata da Barbara Monteleone, insegnante certificata Csen e Yoga Alliance con specializzazioni in ‘Yoga teen’ e ‘Yoga genitori e figli’. La prima mezz’ora del suo intervento sarà diretta proprio alla spiegazione e messa in pratica delle sue specializzazioni mentre la seconda parte del suo workshop constaterà di una sessione di yoga per massimo 5 persone.Per info e prenotazioni: Tel. 3477660509