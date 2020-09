FC Vigliano festeggia i suoi primi 50 anni

Sabato pomeriggio 19 settembre grande festa per FC Vigliano che festeggia i 50 anni dalla fondazione della società calcistica e che inaugura l’avvio di un nuovo percorso come Polisportiva. Una serie di eventi diversi animeranno il pomeriggio a Vigliano Biellese, presso il Centro Sportivo di via Alpini d’Italia. A partire dalle 14 nella palestra verranno presentate le nuove attività della Polisportiva FC Vigliano: pallamano, tennis tavolo e pattinaggio a rotelle. Oltre che vedere le esibizioni degli agonisti dei diversi sport, per tutti i bambini e ragazzi dei dintorni ci sarà la possibilità di provare gratuitamente le diverse discipline e di scegliere il corso sportivo da frequentare.

“Così, a tutti gli effetti, la Polisportiva FC Vigliano che tanto abbiamo immaginato e progettato – spiega il Presidente Paolo Daniele - diventerà una realtà: fin dai primi giorni della prossima settimana verranno avviati i vari corsi nelle strutture gestite del circondario a Vigliano e a Zumaglia”.

Seguirà il momento clou del pomeriggio sportivo che certamente richiamerà grande pubblico: è in programma un Torneo triangolare delle “Vecchie Glorie” che vedrà impegnate sul campo le tre mitiche squadre del Vigliano, Biellese e Borgosesia. A partire dalle 15,30 nel campo da calcio di via Alpini d’Italia le 3 squadre si alterneranno in partite della durata di mezzora mettendo in campo i “Campioni” di qualche anno fa. Il divertimento è garantito!