Domenica 20 settembre funghi protagonisti al Giardino Botanico di Oropa

Apprezzati in cucina, temuti come veleni, ammirati in realtà i funghi, sono solo i "frutti" effimeri di particolari forme di vita, per lo più invisibili ai nostri occhi, perché nascoste e microscopiche. Che i funghi non siano minerali o animali è intuibile, mentre è meno evidente che non siano neanche piante; hanno, infatti, un regno "tutto loro", appunto: il Regno dei Funghi. Domenica 20 settembre, al Giardino Botanico di Oropa si rinnova l'appuntamento alla Mostra Micologica della Valle Oropa, giunta quest'anno alla undicesima edizione.

La manifestazione è organizzata con la collaborazione del Gruppo Micologico Biellese. Durante l’intera giornata si potranno ammirare le esposizioni di esemplari veri, essere aiutati nella determinazione delle proprie raccolte, consultare materiale divulgativo e multimediale.Non mancherà il “Pranzo micologico” a tema (su prenotazione, vedi sotto). La Valle Oropa, ed in particolare la frequentatissima Riserva regionale del Sacro Monte, meta storicamente ambita dai raccoglitori di funghi, è sicuramente il luogo ideale dove pubblicizzare la conoscenza dei funghi spontanei, componenti fondamentali della biodiversità del Pianeta. Un vero e proprio tesoro, rappresentato non solo dalle specie più appariscenti ed apparentemente “utili”, ma anche dalle forme di vita più modeste ed apparentemente “insignificanti”.

L’immensa varietà di forme di vita che rende unico il Pianeta Terra e che costituisce l’assicurazione per la sopravvivenza delle future generazioni, è rappresentata dunque non solo dalle tigri, ma anche dalle formiche, non solo dalle orchidee, ma anche dai muschi, non solo dai funghi commestibili ma anche dai funghi velenosi per l’uomo. Di seguito il programma.ore 10,00: apertura per tutta la giornata: “che fungo è?”: hai trovato un fungo e non sai determinarne il nome? Portalo con te, al Giardino!

I micologi del GMB ti aiuteranno nel riconoscimento (attenzione! La raccolta funghi e regolamentata! Maggiori informazioni sul sito web dell’Unione Montana Valle del Cervo La Bürsch) ore 12,30: "pranzo micologico", presso il Ristorante Caminetto di Oropa (prenotazione obbligatoria 3208205175), sconto ingresso al Giardino per chi aderisce (non cumulabile con altre iniziative) ore 16,00: appuntamento con la "Tisana delle quattro", degustazione gratuita degli "Infusi del Giardino"ore 18,00: chiusura manifestazione.

Per la gioia degli amanti della buona tavola, quest'anno il programma si arricchisce della possibilità di consumare pranzi o cene “dedicati” a questi abitanti dei boschi con tre ‘fine settimana’ gastronomici presso il Ristorante Caminetto di Oropa (primo cortile del Santuario di Oropa (Biella). Nei prossimi fine settimana di settembre (19-20 e 26-27), sarà possibile degustare un menù personalizzato ai funghi e tartufo nero preparato dallo Chef Pierangelo.Prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento dei posti al numero: 3208205175

Offerta valida per i pranzi del sabato e della domenica nonchè per le sole cene del sabatoQueste attività come molte altre, sono state rese possibili grazie al progetto di divulgazione naturalistica Scienza 100 (http://www.gboropa.it/Biodiversita/Scienza100/Scienza100.htm) di cui Compagnia di San Paolo è maggior sostenitore. Informazioni e prenotazioni:WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV |Giardino Botanico di Oropa (Biella)(015)2523058 - (331)1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.itSocial: facebook.com/GBOropa | Instagram.com/GBOropa | Twitter.com/GBOropa (I clienti delle Funivie hanno diritto all’ingresso gratuito al Giardino Botanico)