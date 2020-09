A Muzzano la Giornata del Creato

Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà per nuovi stili di vita. Quest'anno per la Giornata Ecumenica è stato scelto il tema della cura e della sostenibilità ambientale.

Il 19 settembre è stata organizzata una giornata a Bagneri, borgo del comune di Muzzano che rappresenta una scelta di vita che salvaguarda l'ambiente e le tradizioni locali.La giornata è promosso da Diocesi di Biella, Chiesa Valdese di Biella, ACLI e sostenuta da Associazione Amici di Bagneri e Comune di Muzzano.