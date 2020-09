Tronzano, intervento dei Vigili del Fuoco per una presunta fuga di gas in distributore

Intorno alle 15:15 del 16 settembre una squadra permanente del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta a Tronzano sulla SP 3 presso il distributore Europam per fuga gas. Giunti sul posto il personale Vigili del Fuoco mediante apposita strumentazione ha effettuato le rilevazioni del caso escludendo la presenza di gas ed individuando la causa del forte odore di idrocarburi in uno sversamento di olio motore da parte di un veicolo in avaria transitato sulla strada statale.