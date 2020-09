Dal Nord Ovest - Incidente sul lavoro, operatore trasportato in ospedale

Intorno alle 8,45 di questa mattina, 16 settembre, una squadra permanente dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta nella torre dell'acquedotto in via Guido Bobba a Cigliano, per un incidente sul lavoro. Per cause al vaglio dell’autorità competente, un mini escavatore si è ribaltato durante le operazioni di discesa dal pianale di un autoarticolato. L’operatore, ferito, è stato trasportato al DEA dell'ospedale di Vercelli. Gli uomini del 115 hanno quindi messo in sicurezza la zona e collaborato con il personale paramedico durante il soccorso del malcapitato. Rilievi affidati ai Carabinieri di Cigliano.