Tollegno, accusa un malore e si accascia a terra. Trasportata al Pronto Soccorso

Sono stati i Vigili del Fuoco di rientro da un intervento a soccorrere una donna accasciata in strada. La stessa, di cui non sono note le generalità, avrebbe accusato un malore per poi cadere a terra. L'episodio è accaduto intorno alle 12 di questa mattina, 16 settembre, in via Martiri a Tollegno: prontamente gli uomini del 115 le hanno prestato assistenza in attesa dell'arrivo dell'ambulanza da loro allertata. Al loro arrivo, i Vigili del Fuoco hanno affidato la donna alle cure del 118, i cui operatori sanitari l'hanno trasportata in Pronto Soccorso.