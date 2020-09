Incidente tra auto e scooter a Candelo, minorenne finisce in ospedale

Incidente tra auto e ciclomotore nella mattinata di ieri, 15 settembre, in via XXV Aprile a Candelo. Nello scontro, avvenuto per cause ancora da accertare, ha avuto la peggio il minorenne alla guida dello scooter, che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni al momento non sono note, ma non dovrebbero essere gravi. Sull'auto, invece, due candelesi che non avrebbero riportato ferite. Ad occuparsi di rilievi e viabilità la Polizia Locale, a cui ora spetterà il compito di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.