Fognatura stoppata, liquame nelle cantine delle palazzine Atc. Es Saket (PD): "Impossibile vivere così"

Nelle case Atc di via 53 Fanteria emergono ancora problemi di fognatura. La perdita, già evidenziata dai residenti da molto tempo, ora diventa sempre più impossibile conviverci. Nella giornata di domenica 13 settembre, il consigliere comunale del Pd, Mohamed Es Saket, è stato chiamato da alcuni residenti per la criticità del momento. “Ho potuto verificare di persona cosa stia succedendo in quello stabile e sentire l’odore provenire dalla perdita delle tubazioni -commenta Es Saket-. E’ veramente impossibile vivere quotidianamente con tale puzza".

Dalle parole del consigliere di minoranza si capisce che le acque della fognatura hanno invaso le cantine dello stabile con svariati centimetri. Nella giornata di lunedì 14 settembre, è intervenuta la ditta di spurgo per assorbire la quantità di liquame. “Il difetto è stato tolto per ora ma magari questo problema si ripresenta prossimamente, come accade da circa due anni -conclude il consigliere di minoranza-. Bisogna intervenire con una pulizia a fondo di tutta la rete fognaria del palazzo, altrimenti vengono spesi solo soldi inutilmente. Non so cosa possa essere capitato, forse pannolini e altro materiale non degradabile che hanno ostruito i tubi. Cerchiamo una volta per tutte di fare un lavoro a regola d’arte affinchè si risolva questo problema".