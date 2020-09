Biella, centra un tavolino del bar Magnino e travolge la ragazza seduta FOTO

Stava tranquillamente bevendosi una bibita in compagnia e seduta in un tavolino nel dehor del bar Magnino in via Italia angolo via Vescovado quando si è vista piombare addosso una bicicletta, con in sella un uomo apparentemente ubriaco, tra gli sguardi increduli delle decine di persone che stavano affollando la via.

Il fatto è successo poco dopo le 18 di oggi 16 settembre a Biella. Sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia locale, i Carabinieri e l'ambulanza del 118. La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso per capire se nell'incidente le sia stato rotto un polso mentre l'uomo, sanguinante ad un ginocchio, ha rifiutato il ricovero.