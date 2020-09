Vigliano, modifiche e aumenti ai servizi pre e post scuola. Fassina: "Per quale motivo?"

"Perché l'amministrazione comunale ha deciso di aumentare le tariffe del servizio di pre-scuola comunale e non ha optato per un’integrazione della spesa a carico del bilancio comunale? Per quale motivo non verrà più utilizzato il servizio erogato dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta e si è deciso di svolgere un servizio comunale per la sola scuola di Amosso?". Queste alcune delle domande che il gruppo di minoranza Vigliano 2.0 ha rivolto alla Giunta Vazzoler attraverso un'interrogazione depositata nei giorni scorsi. Nel documento i consiglieri Filippo Fassina, Donatella Poggi ed Enrico Conchin chiedono inoltre "per quale motivo sia stata stabilita come data di scadenza della presentazione delle domande (4 settembre 2020) un giorno antecedente alla riunione con i genitori sulle modalità e sulle tempistiche di riapertura della scuola".

L'interrogazione nasce dal fatto che la tariffa relativa al servizio pre scuola passerà da 13 a 15 euro mensili e che l'amministrazione abbia ritenuto opportuno istituire un servizio sperimentale di post-scuola comunale, per la sola scuola di Amosso, al posto del doposcuola attivato negli ultimi dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta. La risposta della Giunta arriverà in occasione del prossimo consiglio comunale.