Salussola, un modello per l'istruzione piemontese. Chiorino: "Dalla Regione massimo sostegno" FOTOGALLERY

"Lo studio: strumento per costruire la propria libertà, educazione dell'ingegno e della creatività al lavoro, ma soprattutto occasione privilegiata di capire la vita". Questa la scritta riportata sulla targhetta della nuova aula intitolata a Carlo Cabrio, sindaco di Salussola recentemente scomparso, inaugurata questa mattina all'interno dell'Istituto Comprensivo del paese. L'aula informatica multimediale dell’Istituto Don F. Cabrio è dotata delle più moderne attrezzature, come un computer per allievo e stampanti laser di ultima generazione e in tre dimensioni. A tagliare il nastro è stato l'assessore regionale all'Istruzione Elena Chiorino alla presenza del vicesindaco Valter Pozzo, del sindaco di Zimone Piergiorgio Givonetti e dei dirigenti scolastici.

Sulle scuole il comune ha investito circa 70mila euro per ammodernare le strutture, con un particolare riguardo verso l’innovazione digitale continuando a garantire, allo stesso tempo, tutti i servizi per i circa 200 studenti che frequentano gli Istituti di ogni ordine e grado del comprensorio. "Il mio encomio - ha detto l’assessore regionale all’Istruzione - va all’amministrazione comunale di Salussola per la grande capacità dimostrata e all’attenzione alla propria comunità e a tutti i dirigenti scolastici, ai docenti, al personale Ata e a tutti i volontari. Per un Comune investire tali cifre in un anno difficile come quello del Covid così come offrire, dal 2009, libri gratuiti ai ragazzi della prima media, rappresenta un segnale molto importante, come significativa ed eccellente ho trovato la cura di ogni dettaglio organizzativo. Oggi avere una visione precisa e determinata sulla scuola significa non solo dimostrare attenzione per i ragazzi, le famiglie e le loro esigenze, ma anche per tutta la comunità: perché in questa difficile partita in ballo c’è il futuro dei nostri ragazzi, che viene prima di ogni altra cosa. Sono altresì soddisfatta - conclude l’assessore - di aver finalmente sentito parlare concretamente di qualità dell’istruzione e non soltanto di aspetti burocratici".

Per il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Salussola, Stefania Nuccio "avere con noi l’assessore regionale all’Istruzione è stato un grande onore e un’ottima occasione per far conoscere la nostra realtà, certamente piccola, ma estremamente curata. Il nostro Istituto comprensivo comprende cinque paesi: Salussola, Cerrione, Cavaglià, Viverone e Roppolo, per un totale di 10 scuole. Sono altresì contenta che l’assessore abbia apprezzato il progetto “DADA”, in fase di sperimentazione che prevede un didattica per ambienti di apprendimento e che si basa sul movimento. Niente più aule “classiche”, quindi, ma aule tematiche tra le quali gli alunni si spostano da una lezione all’altra, aumentando il loro livello cognitivo, come dimostrano le esperienze messe in pratica in altri Paesi europei e mondiali. E’ importante che l’assessore si sia detta molto interessata e che abbia espresso la sua intenzione di approfondire l’argomento ed eventualmente proporlo anche a livello regionale".