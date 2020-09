Amron Team all'Alpe di Mera trail, ecco tutti i risultati

Finalmente si è tornati alle gare di corsa. In una calda e soleggiata giornata in quel di Scopello-Mera, su di un bellissimo e durissimo percorso, sia in salita che discesa, si è svolta la seconda edizione dell’Alpe Mera Trail. Ecco I risultati dell'Amron Team.

Due i percorsi disponibili: nella 25 km con 1400 dsl+ e 150 partenti si è ben cimentato Andrea Pilati, concludendo la fatica al 29mo posto Assoluto e 3 di categoria (SM35).

Nella 15km con 900 dsl+ e 120 partenti ottimo risultato per Paolo Matli, 13mo Assoluto e 3 di categoria (SM35). Nicoletto Luigi, malgrado ancora i postumi di una bronchite, 45mo Assoluto e 7 di categoria (SM45). Seguono, anche loro al rientro alla gare dopo mesi, Gennaro De Sensi, 66mo Assoluto e 10 di categoria (SM45); e Fabozzi Erika, 73 Assoluta e 2 di categoria (SF40).