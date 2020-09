Referendum 20-21 settembre, indicazioni operative trasporto assistito

Con la presente si comunica che l’amministrazione comunale ha disposto per il giorno 20 settembre, dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 19,30, il servizio di trasporto assistito per anziani residenti a Biella impossibilitati a recarsi al seggio in autonomia.Il servizio verrà svolto da 2 operatori dei servizi sociali che su appuntamento, tramite l’ufficio elettorale, passeranno a prelevare il cittadino che ne ha fatto richiesta.

In conformità alle misure di prevenzione in uso per contrastare il rischio da contagio Covid-19, in osservanza ai Protocolli Sanitari, ciascun operatore dovrà essere munito di guanti e mascherina FFP2, l’auto dovrà essere igienizzata tra un trasporto e l’altro e dovrà essere misurata la temperatura ad ogni trasportato. In auto sarà presente un disinfettante a base alcolica per l’igiene delle mani da utilizzare sia a cura del trasportato sia degli operatori.

In caso di temperatura superiore a 37,5° il trasporto non potrà avvenire.