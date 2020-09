‘Marketing per Imprenditori’: l’evento di Mottalciata è un successo

Venerdì 11 settembre, presso la chiesa di San Vincenzo a Mottalciata, si è tenuto l’evento formativo “Marketing per Imprenditori” supervisionato da Stefano Persechini, proprietario dell’azienda ‘Persechini - L'arte della Camicia Bianca da Uomo’ e grande esperto di marketing.

L’appuntamento si è rivelato un successo in quanto l’host ha saputo spiegare in modo semplice e chiaro le proprie idea sull’attività di promozione online, toccando temi specifici della rivoluzione digitale in ambito marketing.

Successivamente, finito l’intervento, è stato riservato uno spazio diretto allo scambio di opinioni, idee e possibili opportunità di collaborazione dei presenti. L'evento, con l’obbiettivo di promuovere il territorio di Castellengo, è stato organizzato dall'Associazione Intorno al Castello con la collaborazione di Officine Lavoro ed il supporto delle associazioni di volontariato di Mottalciata e dell'Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge.