L’Open-day alla Fattoria Prato delle Cicogne è un successo: 300 visite in due giorni

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per l’open-day appena concluso alla Fattoria Prato delle Cicogne di Mottalciata. L’evento, che ha avuto luogo sabato 12 e domenica 13 settembre, ha raggiunto il “sold-out” con la partecipazione di circa 300 persone. “La felicità era un sentimento che traspariva durante tutto l’evento, soprattutto da parte dei bambini. Poter partecipare a qualcosa di nuovo dopo il lungo periodo di restrizioni dovuto al Covid, è stato un momento molto emozionante, che ha però richiesto anche una grande consapevolezza da parte dei partecipanti; si sono dimostrati tutti davvero molto educati, rispettando ogni normativa” racconta Cecilia, titolare della Fattoria e dell’azienda Sisagro.

Due giornate di pieno sole che hanno portato ad una grande risposta delle famiglie con i propri bambini, che hanno provato i laboratori e visto da vicino la realtà della fattoria immersa nella natura. Non sono mancate le coppie di giovani che hanno partecipato per riscoprire i sapori dei prodotti locali, biologici e genuini; tra questi, i più apprezzati dai partecipanti sono stati lo yogurt di capra, la particolarissima ricotta con cacao, i formaggi freschi e, regina della casa, la caciotta realizzata con il 100% di latte di capra, lavorata a crudo e biologica. Gli ospiti hanno potuto fare degli assaggi grazie allo stand dell’azienda “+39”, degustando i prodotti di eccellenza tipica piemontese.

“I nostri ringraziamenti vanno al comune di Mottalciata e allo Suap, che hanno interagito con noi in maniera costruttiva per la realizzazione dell’evento, a tutte le famiglie che hanno partecipato e, ultimo ma non per importanza, a tutto lo staff di Sistemi Agrobiologici che ha lavorato in maniera impeccabile per la realizzazione e la riuscita del progetto”.

A breve l'azienda Sisagro attiverà il servizio di e-commerce sul suo sito per la vendita dei prodotti.

