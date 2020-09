L'arte incontra l'arte, i violini del Perosi suonano per San Nicola e Fai

Visite guidate alla Chiesa di San Nicola da Tolentino (Costa del Vernato), a cura di Associazione Amici di San Nicola e FAI dalle ore 10 alle ore 16. Concerto a cura di Fondazione Accademia Perosi alle ore 18.30 a Palazzo Gromo Losa. L’Arte incontra l’Arte. È questo il titolo della giornata organizzata dall’Associazione Amici di San Nicola, in collaborazione con Fondazione Accademia Perosi e con il patrocinio del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano - e dell’Ordine Architetti della Provincia di Biella.

L’Architettura e la Storia della Chiesa di San Nicola da Tolentino, costruita a partire dal 1646 e terminata nel 1721, si intrecciano al programma del concerto di sabato 19 settembre alle ore 18.30 a Palazzo Gromo Losa. Protagonisti del concerto i violini del Perosi, sostenuti nel percorso di perfezionamento da una borsa di studio erogata dall’Associazione Amici di San Nicola, che eseguiranno musiche di J.S. Bach, W.A. Mozart e F. Schubert. Un programma per violino e pianoforte che parte proprio dal Barocco, periodo di costruzione della chiesa, con Johann Sebastian Bach per snodarsi fino all’800 e tracciare la storia della chiesa della Costa del Vernato nei secoli. Fin dalle ore 10.00, infatti, sarà possibile visitare la Chiesa di San Nicola, in Costa del Vernato, con visite guidate a cura dell’Associazione Amici di San Nicola e della delegazione di Biella del FAI.

Le visite, della durata di circa 45 minuti, sono accessibili tramite prenotazione obbligatoria alla delegazione FAI di Biella. L’intero ricavato sarà destinato ai lavori di restauro della chiesa. Grazie al patrocinio dell’Ordine Architetti della Provincia di Biella, la partecipazione all’evento permetterà agli iscritti all’Ordine di acquisire un credito formativo.

Il concerto: ore 18.30 – Corso del Piazzo n. 24 Interpreti: Tina Vercellino (violino) Arida Iida (violino) Ricardo Alì Alvarez Acuña (pianoforte) Programma: J.S. Bach - Ciaccona W.A. Mozart - Sonata in Sol maggiore K 301 F. Schubert - Duo in La magg. Ingresso con Prenotazione obbligatoria allo 015 29040 - segreteria@accademiaperosi.org Info su www.accademiaperosi.org

Le visite guidate alla Chiesa di San Nicola: Orari visite guidate: ore 10.00 / 11.00 / 12.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00 Prenotazione obbligatoria al FAI - delegazione di Biella: biella@delegazionefai.fondoambiente.it

Contributo minimo di 5 Euro, interamente destinato ai lavori di restauro della chiesa di San Nicola. La chiesa sarà aperta e visitabile dalle ore 10 alle ore 17.00 grazie ai volontari ASN e FAI. La Stagione Concertistica del Perosi, è sostenuta da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Piemonte, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione CRT, dal Comune di Biella.