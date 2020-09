Fondazione FILA Museum festeggia dieci anni con il lancio del contest: “Creativi in FILA”

In occasione delle celebrazioni del decennale, che ricorre il 19 ottobre 2020, Fondazione FILA Museum ha avviato un ricco programma di iniziative che comprende anche un contest rivolto ai giovani artisti italiani. Creativi in FILA è un’iniziativa volta a incentivare e valorizzare le pratiche di talenti emergenti, chiamati a reinterpretare la storia, i protagonisti e le innovazioni FILA in chiave contemporanea. Potranno partecipare al contest, che è patrocinato dal comune di Biella, persone fisiche o liberi professionisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, singolarmente o in forma associata.

“La particolarità del progetto è la estrema libertà della forma espressiva” spiega Annalisa Zanni responsabile di Fondazione FILA Museum “ infatti volutamente non abbiamo voluto porre limiti di tecniche, tipologie e supporti. Saranno accettate opere visive (come pittura, disegno, grafica, incisione, illustrazione, caricatura, arte digitale, video, scultura, fotografia), opere scritte (ad esempio fumetto o prosa e poesia), opere sonore e, infine, opere tessili e moda”.

La scadenza sarà proprio il giorno del compleanno della Fondazione, lunedì 19 ottobre 2020. Il 30 ottobre 2020 saranno proclamati i vincitori sulla base di tre criteri di valutazione: - Attinenza al tema scelto e coerenza verso l’identità del Brand; - Originalità e inventiva; - Qualità tecnico-espressiva. Ai tre soggetti vincitori sarà corrisposto un contributo economico. Sarà inoltre assegnata una menzione speciale dedicata alla memoria di Pierluigi Rolando. Nei mesi successivi alla premiazione, è previsto in palinsesto di promozione delle opere che includerà: esposizioni delle opere e mostre collettive, divulgazione attraverso i canali social di Fondazione FILA Museum e dei partner coinvolti nell’iniziativa.

La giuria sarà formata da Sabrina Rocca, artista, che ne assume la presidenza, Chiara Ferrero, gallerista Massimiliano Gaggino, Assessore alla Cultura Città di Biella, Andrea Quaregna, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Samuel Grossi, Interior Designer Daniele Licata, mediatore culturale.

INFORMAZIONI I candidati che volessero approfondire ulteriormente le modalità̀di partecipazione afferenti il presente contest potranno rivolgersi a: Email: info_fondazione@fila.com Telefono: 015-0997011

Oppure visitare i nostri canali social:

www.fondazionefila.com https://fondazionefila.blogspot.com/

https://www.facebook.com/fondazionefila

https://www.instagram.com/fondazione_fila_museum/?hl=it

Agli stessi indirizzi i candidati potranno richiede informazioni aggiuntive o su specifici argomenti per il miglior vsviluppo della propria opera.