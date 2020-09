Domenica 20 settembre triplo appuntamento a Sordevolo

Anche quest’anno la rassegna “SUONI IN MOVIMENTO”, percorsi sonori nella Rete Museale Biellese, farà tappa a Sordevolo, dove hanno sede due dei siti museali aderenti alla Rete stessa: il Museo della Passione e l’Archivio Lanifici Vercellone. In collaborazione con N.I.S.I. ArteMusica, nell’ambito di Esperienza Orchestra della Filarmonica del Teatro Regio di Torino, Roberta Lioy e Rebecca Innocenti violino, Giorgia Lenzo viola, Camilla Patria violoncello e Tommaso Fiorini contrabbasso suoneranno musiche di Mozart, Pianciola e Dvorak.

L’appuntamento avrà luogo quindi:

alle 15.30 presso l’Anfiteatro Giovanni Paolo II dove si svolgerà la visita guidata al Museo della Passione che, come noto, quest’anno accoglie i visitatori sul set della “Passione”;

alle 16.30 per il concerto sul Sagrato della Chiesa Parrocchiale, o all’interno della Chiesa stessa in caso di maltempo;

alle 17.30 per la visita guidata all’Archivio Lanifici Vercellone, all’interno del Palazzo Comunale, dove è raccolta la pluricentenaria storia dell’omonima azienda tessile. Per la partecipazione al concerto, considerato il numero di posti ridotti per il rispetto del distanziamento anti COVID, è consigliata la prenotazione all'indirizzo mail segreteria@nuovoisi.it o tramite sms o whatsapp al numero 370/3031220 entro le ore 12 del 20 settembre.