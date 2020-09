Intervento di Vigili del Fuoco e ambulanza del 118 per un soccorso persona in via Pollone a Biella intorno alle 15 di oggi pomeriggio. I pompieri sono entrati con tutte le precauzioni che riporta il protocollo per l'emergenza Covid.

Sono state così prestate le prime cure all'anziano che è poi stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano per ulteriori accertamenti.