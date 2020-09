Gli Alpini celebrano San Maurizio nel rispetto delle norme anticovid

La ricorrenza annuale della festa di San Maurizio, patrono degli Alpini, cade in un periodo ancora contrassegnato dai vincoli della normativa e dei protocolli anticovid 19. La manifestazione, però, non perderà di intensità ma sarà regolata nel flusso dei partecipanti e nel suo programma da precise istruzioni, a cominciare dal luogo dello svolgimento: il piazzale esterno della sede di via F. Nazionale 5, con una cerimonia statica che si concluderà come sempre con la messa alle 18,30. Al termine il momento conviviale (solo su prenotazione e con posti limitati). L'appuntamento è fissato per sabato 19 settembre.

A San Maurizio sono dedicate la chiesetta sul monte Camino (dal 1948) e quella a ridosso della rotonda per Candelo, XI secolo. Nella sede Ana, invece, c'è il Sacrario degli Alpini che completa il ‘Sentiero della memoria’ riassumendone l’alto messaggio. Sulle pareti le foto delle 192 Medaglie d’Oro alpine al Valor Militare.