"Gita a San Damiano d'Asti" organizzata dall'associazione Delfino di Valdilana

Nuova iniziativa nell’ambito del progetto “Arcipelago anziani” dell'associazione Delfino, un programma di iniziative per la terza età in parte finanziato con un contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Biella. Domenica 11 ottobre è in calendario una gita a San Damiano d’Asti in occasione del raduno regionale dei centri incontro del Piemonte e della Valle d’Aosta. Come per le altre iniziative di questo periodo, l’uscita sarà organizzata in conformità delle norme contro la diffusione del Covid.

Il programma prevede la partenza alle 7.30 dal mercato coperto di Ponzone con fermate a Pratrivero alle 7.35, Barbero chiesa alle 7.40, Ronco municipio alle 7.45 e Ponte Lora alle 7.50. Arrivo verso le 10, a seguire la sfilata in paese e la partecipazione alla messa. Alle 12.30 pranzo al ristorante, pomeriggio con intrattenimento musicale e ripartenza alle 17.30. Ritorno previsto intorno alle 20. Il costo per viaggio e ristorante ammonta a 50 euro.

Contattare entro il 3 ottobre Ernesto Giardino (328.4465.945 o 015.777.110) o Piero Torello (335.5618.943 o 015,7388.934).