Diventa volontario con l’Ordine di Malta

“Aiutaci ad aiutare” è il pensiero diretto agli interessati a diventare volontari da parte del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta. In particolare, il gruppo Biella dell’organizzazione ha organizzato una serata in cui verrà presentato il corso di formazione per i futuri operatori, aperta a tutti gli interessati. Si terrà il 29 settembre alle ore 21 a Cossato in borgata Lavino 2, che sarà poi la sede del corso.

Per maggiori informazioni telefonare al 350/0031114.