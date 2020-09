Valle Cervo unita sotto il marchio della Valle dell'Acqua. Obiettivo comune: rilancio del territorio FOTOGALLERY

Con l'inaugurazione della Società operaia di Mutuo Soccorso a Campiglia e dell'Anfiteatro P408 a Miagliano è stato dato il via ufficiale al progetto La Valle dell'acqua, che unisce la Valle Cervo sotto l'obiettivo comune del rilancio del territorio a livello economico e turistico. Agli eventi, che si sono svolti nel weekend, sono stati numerosi i visitatori che hanno partecipato all'inaugurazione e scelto di visitare tutti i siti previsti dal programma".

Anche il TG regionale ha mandato in onda un servizio sul progetto, mettendo particolarmente in luce la storia del territorio e ciò che ha reso nota la Valle del Cervo fuori dalle proprie "mura".

"Ora è tutto da costruire - commenta Vinetti - bisogna lavorare insieme con l'obiettivo comune di far conoscere il territorio e di creare pacchetti turistici che permettano ai visitatori di fermarsi in valle almeno una notte. Il lavoro è di coniugare tutte le amministrazioni della valle insieme all'Unione Montana, unite sotto il marchio comune della Valle dell'Acqua, collaborando con enti e privati con l'obiettivo di fare un sistema di valle che abbia come finalità rilancio del territorio. Un territorio per troppo tempo rimasto silente, che meritava di essere risvegliato e riscoperto".