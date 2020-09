Mininasket Gsd Verrone, parte domani la stagione con un nuovo responsabile tecnico

Ultime ore prima del via ufficiale della nuova stagione per il minibasket a Verrone. La piacevole novità di quest'anno è la presenza come responsabile tecnico di un allenatore di grandissma esperienza quale coach Massimo Grigatti,

Queste le parole di Enrico Dondana componente del direttivo e referente per i corsi di Minibasket. “Questa è una stagione particolare, una stagione che parte con tanto entusiasmo dopo tutti questi mesi di Lockdown, questa ripartenza è un grosso segnale di ripresa. Tutti i partecipanti dovranno però seguire le direttive che abbiamo adottato per contenere qualsiasi problematica legata al COVID. Siamo molto fiduciosi. Quest’anno abbiamo una grossa novità da comunicare, fa parte del nostro staff con la funzione di responsabile tecnico coach Massimo Grigatti, un nome molto conosciuto e famoso nell’ambito della pallacanestro.

Lui seguirà direttamente il gruppo esordienti (anni 2009-2010) affiancato da Bottone Lorenzo, e sarà di supporto al gruppo dei più piccoli seguito da Coach Silva Zonca e sua figlia Elena. Ritengo che con il supporto di “Griga” cosi è conosciuto nel settore, il nostro centro possa avere una maggiore visibilità e appeal. Abbiamo la fortuna grazie al nostro comune, di avere una delle palestre tra le più belle del biellese che spero si riempia presto di tanti ragazzi e ragazze desiderosi di iniziare a conoscere il bellissimo mondo del basket.

Ne approfitto per comunicare che iniziamo le 2 settimane di prova, a cui possono partecipare tutti senza vincoli di iscrizione, martedì 15 settembre alle 17 per il gruppo dei più piccoli (annate 2011-2012-2013-2014) e mercoledì 16 settembre alle 17,30 per i più grandi (annate 2009-2010), presso la Palestra comunale di Verrone, Via dei Gorghi Potete contattarmi direttamente via telefono o whatsapp al numero 3487450988 per qualsiasi informazione in merito. Grazie”.