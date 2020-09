Intrecci d'arte è pronta a ripartire

L’Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale “Intrecci d’Arte” è pronta alla ripartenza in sicurezza, già dal 1° settembre le sale societarie di via Pietro de Mosso 31/a Chiavazza/Biella hanno aperto tutti i corsi del settore Danza, con danza propedeutica, danza classica, moderna, hip hop, breakdance, acrobatica ed acropole, liscio tradizionale e balli da sala, un nuovo corso di laboratorio coreografico Modern. Anche il settore Fitness è già iniziato con corsi di Power Yoga, Aero Dance, Tone Up, Zumba, oltre alle lezioni di Ginnastica di Mantenimento e Posturale che si svolgono al mattino e nelle prime ore del pomeriggio.

“I corsi si svolgeranno nelle quattro ampie sale nel rispetto delle norme - spiega Paola Buzzo Presidente dell’Associazione - ad accogliere i soci e i nuovi interessati ci saranno la Direttrice Artistica e coreografa Eleonora Prete gli insegnanti: Stefano Prete, Giulia Berghino, Cinzia Francesa Gherra, Mauro Fontana, Alessandro Mosca Balma, Marco Prete, Stefano Dionisotti, Jennifer Ardu, Donatella Raise, Angela Calvio”

Per qualsiasi informazione la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19 tel. Segreteria 338 7225831 www.intreccidartebiella.it intreccidartebiella@gmail.com